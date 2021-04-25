巴度曾於2007年榮膺法國冠軍見習騎師，今季是他第四次來港策騎，而今天（25日）取得在港的最重要勝仗，摘下沙田第五場主席短途獎（一級賽1200米），自然是欣喜非常。

巴度說：「我上季開始策騎『福逸』，此馬待我很好，為我帶來許多頭馬。」

「今季我很幸運，可以取回『福逸』的帥權，大家都知道，在香港策騎，要搵優質座騎，談可容易。」

「我很高興可以遇到此馬，並感謝練馬師高伯新及他的馬房團隊。」

「自從我來港開始策騎，高伯新便很支持我，我很感激練者。」

「『福逸』今場的步速合牠發揮，令馬兒得以放鬆去競跑，當我催策此馬時，馬兒立即交出強勁的竄勁，反應良佳，牠在我心目中，是一匹一級良駒。」

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