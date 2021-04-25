第七場一級賽1600米冠軍一哩賽：「金鎗六十」呢匹擂台躉，今次（25日）重跑首本路程1600米，面對一眾蹄下敗將，相信贏面係九成九。

昨日（24日）開飛1.5倍，5點1.1倍，現時企住1.3倍W，位置都係1.1倍大熱。

都唔使點講，如無意外可繼續保持不敗。

「川河尊駒」係呢個賽事上季盟主。雖然今季已係八歲高齡，但表現依然相當穩定。

昨日開飛28倍，5點落到12倍，現時6.8倍W，2.8倍位置。

有「金鎗六十」在陣，隔夜票數參考價值不大，但以呢匹馬本季表現水準嚟講，今場跑第二都應該係佢。

「幸福笑容」上場跑二級賽同程後上入圍，表現稍有進展。今場強配莫雷拉上陣，希望可以會有更接近演出。

昨日開飛31倍W，5點落到14倍，現時8.3倍W，1.5倍位置，都係嗰句，隔夜飛睇唔到太多嘢。

提供：1金鎗六十、2川河尊駒、5幸福笑容

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