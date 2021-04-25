亞洲賽馬地區女將輩出，新加坡是繼日本後最近第二個有女騎師贏馬的國度。

星洲克蘭芝馬場昨午（24日）有馬跑，已婚女見習騎師蕭寶慧夥拍「花樣滑冰」，打開從騎勝利之門。

蕭寶慧出道已一段日子，之前曾11次屈居亞軍，昨午終於吐氣揚眉，在第五場膠沙地1600米沿欄一放到底，首嚐贏馬滋味。

同日另有四屆當地冠軍騎師杜奕，第600次勝出星洲賽事，至於今季首項一級賽草地1200米獅城盃，則由季內復任騎師的貝善利，以馬定賢旗下「林家閃電」奪冠。

貝善利當年掛靴前最後一場一級賽勝利，正是於2017年策騎同主馬「林家遊輪」在同一賽事所得，而這次亦為馬定賢從練首贏一級賽。

「林家遊輪」初時於新加坡服役，後來移師澳洲八戰僅一捷，今年回到獅城上陣卻兩出兩勝，際遇相當神奇。

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