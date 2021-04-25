容天鵬近期頻頻有頭馬進賬，相信以練者氣勢，大有機會打破本身上季共勝出24場頭馬的紀錄。

周三（28日）跑九場谷草夜馬，容天鵬馬房雖然出馬不多，但三駒皆有一定實力，其中包括角逐第五班1650米的「喜悅天空」。

「喜悅天空」馬主為有得威威團體，成員之一勞海錡個人名下「合約精神」（羅廐），早前在田草賽事打開勝利之門，本身處於旺勢。

「喜悅天空」父系為Shamardal，在港子嗣包括前馬王「步步友」、「巴基之星」及「風花雪月」（均已退役）皆是一級賽冠軍，因此前駒實力理應不算太差。

這匹六歲英國自購馬賽前試兩課從化1000米草地閘，表現略有進展，如今休息逾三個月後再在第五班上陣，有權藉此反彈。

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