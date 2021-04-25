第一場第四班1400米：「都市神話」近仗表現刮目相看，今場（25日）繼續安排跑田草1400米，原庄配搭再上征途，機會依然高唱入雲。

昨日（24日）開飛8.5倍，5點輕輕落到7.6倍，現時7.4倍W，2.3倍位置。

墊底飛到哂位，呢匹馬連勝兩場，狀態依然大勇，今場再勝一啲都唔奇。

「勝賢」減夠分又可以落番第四班作戰，即跑番贏馬路程，相信機會又再重現。

昨日開飛8.1倍，5點輕輕落到7.1倍，現時6.7倍W，2.4倍位置。早飛浸浸落，睇飛有信心今場會跑得好，一定要兼顧。

「富存大師」換上田泰安排位有利，今場又有機會。昨日開飛17倍，5點落到10倍，現時9.6倍W，2.9倍位置。

有些少早餐飛，不過相信臨場應該會再有飛落，要留意。

「妙算騰飛」莫雷拉神肯再次執韁鬥志必有，有運排到黃金一檔，相信有決心收復前失。

昨日開飛3.3倍大熱，5點回上4.2倍，現時3.2倍W，1.5倍位置大熱。早飛到位，今場形勢有利，入三甲唔難。

提供：3都市神話、1勝賢、4富存大師、10妙算騰飛

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