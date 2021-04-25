第九場第二班1600米：「飛輪閃耀」失落打吡後安排小休，今天（25日）重跑贏馬路程1600米兼強配潘頓，幕後心意明顯。

昨日（24日）開飛4.8倍，5點落到4.4倍，現時進一步落到3.9倍W，2倍位置。

早餐飛到晒位，睇飛非常有信心今場再次贏馬，可以WP捧場。

「電路三號」賽前操練正常兼有試大閘備戰，馬匹出賽狀態應已兼備，今場重配贏馬拍檔史卓豐，負磅適中，隨時可威脅大局。

昨日開飛14倍，5點輕輕落到11倍，現時12倍W，3倍位置。

暫時早飛唔算多，位置飛都比較冷落，相信臨場呢匹馬賠率會下調，要預佢一票。

「快益善」縮程重跑1600米，强配巴度負磅輕及排好檔，機會難以低估。

昨日開飛6.9倍，5點回上8倍，現時6.9倍W，2.3倍位置，有墊底飛，以現時呢個賠率嚟講算抵博，可細W大P玩吓。

「智慧神駒」改配田泰安上陣，環顧今場形勢，對呢匹前領馬匹嚟講係有優勢嘅。

昨日開飛9.9倍，5點企住10倍，現時7倍W，2.4倍位置，已見有墊底飛到位，都可兼顧。

提供：2飛輪閃耀、4電路三號、7快益善、10智慧神駒

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199