這天（25日）田草日馬第四場三班1600米，「觀世界」升上第三班跑兩場1400米都好遲撻得着，仲要到拉士先衝最勁。

上場末段撻着造出最快末段時間，過終點餘勢仲好勁，照咁睇依家跑1400米都嫌短。

再加上早前試閘越來越慢腳，今次加程啱跑，抽靚檔又易搵遮擋，博佢呢場到位。

第六場三班1400米，「勇闖」上場初出拋甩贏個幾馬位，不過要追到拉士百零米先出到頭，睇嚟1200米可能稍短。

今賽升班加程，憑質加上磅輕可以贏得仲輕鬆。

「閃得快」早前爆完冷Q腳後，再出都維持追近，睇番賽績又以跑1400米表現最好。

今次縮番合適路程，用鬥後有一手嘅班德禮會近。

「勁無比」沉寂一大輪，評分亦跌低過上季在二班賽贏馬，落番第三班後直到前仗有番走勢。

早前從化試閘又有前有後，回師本身兩捷路程，仍然值得重視。

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