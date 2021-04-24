容天鵬馬房近期在田草賽事成績良佳，上周末（17日）憑「合金之星」及「幸運精選」順利梅開二度。

周日（25日）舉行十場沙田日賽，容天鵬馬房四歲澳洲自購馬「逆市奇爸」在港初出，角逐第三場三班1200米。

「逆市奇爸」父系「杜勒公子」，為2010年金玫瑰錦標（1400米）及2011年羅柏奇勒爵士錦標（1400米）兩項一級賽冠軍。

「杜勒公子」在港子嗣以「鑽得勁」表現最出色，歷來七捷1000米及1200米，在谷草、田草及田泥皆有頭馬進賬，場地性能廣泛。

「逆市奇爸」母系Doubtful Diva的同母弟弟為「澤心星」（已退役），後駒在港服役時五勝1000及1200米。

「逆市奇爸」在澳洲服役時在昆士蘭圖文巴馬場勝出一項1210米處女馬賽，其蹄下敗將To Love Somebody隨後七戰獲三冠一季，表現出色。

從其父母兩線血統顯示，「逆市奇爸」屬正宗短途馬，初出跑1200米相當適合，加上本身於4月13日試泥閘在今次同場台柱「勝得威風」之前過終點，自然更為馬迷受落。

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