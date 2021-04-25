大賽日通常利熱門馬，不過今日（25日）冠軍賽馬日卻由冷門馬抬頭，繼頭場由「勝賢」（方嘉柏馬房）爆8.4倍半冷贏馬後，第二場四班1200米，繼續由韋達馬房「叻叻精彩」以9倍半冷身份掄元。

四歲澳洲自購新馬「叻叻精彩」賽前未嘗一勝，僅曾兩度入Q，過往出賽常採用快放戰略，但上仗意外留後試出彩虹，末段卻在田泰安胯下如飛殺上跑第二。

今仗人馬捲土重來，繼續沿用後上跑法，在全闊A欄的跑道上，人馬可謂盡展所長，結果「叻叻精彩」拋離馬群輕鬆補中，取得首場頭馬。

韋達自4月17日贏「當家猴王」開始，一連三次賽事有馬贏，季內亦增至有23Ｗ，繼續留守練馬師榜中游位置。

「叻叻精彩」單W及組合獨贏A2分別派90.5及36.5元。

第二場二至四名依次為「寶貝兒」、「美麗歡呼」及「勝利才子」。

「叻叻精彩」馬主王聰德的兒子王家揚說：「我們一家人很開心『叻叻精彩』順利打開勝利之門，希望牠開竅後繼續交出頭馬。」

「『叻叻精彩』上場跑田草1200米，排9檔起步，馬兒漏閘失去先機，末段仍後追多個馬位，表現有所進步，賽前韋達對我表示，今場『叻叻精彩』不妨改戰略，留前鬥後。」

「馬兒改了跑法後，交出進步的演出，希望牠進度良好，再有好成績。」

至於韋達則說：「『叻叻精彩』以往常常放頭，如果跑1400米，容易受形勢影響發揮。」

「上場縮程跑1200米，後追不錯，今場留後跑，即交出進步演出，暫時馬匹會主攻1200米，但也不排除將來也會跑1400米。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199