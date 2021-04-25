早於第九場贏馬破悶局的榜首騎師莫雷拉，把握手風回順，在尾場二班1200米賽事，策騎1.7倍大熱Win「速遞奇兵」再下一城，臨尾與蔡約翰攜手起孖。

蔡廐於今天（25日）大賽日與方嘉柏馬房睇齊，各自兩勝，雙方在練馬師榜首之爭仍維持三場頭馬差距。

莫雷拉夥拍「速遞奇兵」直落連贏四場，三歲新星今仗首度升上第二班立即克服再交出頭馬。

雷神起孖攞尾彩，在騎師王積分表上最後獲40分，與今日戴帽的何澤堯分數相同，但由於頭馬數目不及對方，故此今期騎師王由開飛有20倍賠率的何澤堯獲勝。

第十場單Win及組合獨贏A1分別派17元及15元，二重彩派73元。

跑獲第二至四名順序為「錶之未來」、「夢想成金」及「加州雷電」。

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