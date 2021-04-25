第四場第三班1600米：「安頌」今場（25日）係轉廄後首戰，賽前操練非常積極，共試咗四課閘，仲用埋雷神上陣，睇動態馬房係想一出即拼省招牌。

昨日（24日）開飛7.4倍，5點企住7.6倍，現時7.9倍W，3.2倍位置。

有些少墊底飛，如臨場再落多些少飛，信心會更強，但無論如何都要兼顧。

「觀世界」睇腳法今場增程跑1600米，相信應會更加合適。

昨日開飛8.2倍，5點企住8.2倍，現時稍稍落到6.8倍W，2.5倍位置。

有早餐飛支持，今場負磅輕，排位好，隨時有機會一網打盡贏哂。

「一定美麗」上場早段留得太後，最後後上第五有走勢，今場增程跑1600米，睇馬匹腳法應可勝任。

昨日開飛11倍，5點落到8.2倍，現時再落到7.1倍W，2.7倍位置。

早飛浸浸落，雖然今仗雷神晤騎但有好賠率回報，反而有兼顧嘅價值。

「保羅承傳」今季表現大爆發，連初跑泥地都能輕鬆贏馬，表現刮目相開，今場回師田草1600米，機會依然猶在。

昨日開飛12倍，5點大幅落到5.4倍，呢注早飛相當重手，現時回上8.6倍W，2.5倍位置，睇飛今場有信心繼續上名。

提供：8安頌、11觀世界、2一定美麗、3保羅承傳

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