冠軍賽馬日在疫情下進行，結果雖由香港騎師囊括今午（25日）田草三項大賽冠軍，但重頭戲第八場女皇盃卻被日本馬完全攻陷。

日本是今次冠軍賽馬日唯一訪港國家，派出彼邦四大長途名駒角逐總獎金高達2,500萬港元的女皇盃，當中包含兩大頂級雌馬「謀勇兼備」及「唯獨愛你」、前年香港瓶王者「耀滿瓶」等。

結果3月底角逐杜拜司馬經典賽跑第三的「唯獨愛你」，這次真正創造經典，在新配搭何澤堯胯下首度攻港，即以君臨天下的姿態勇奪女皇盃桂冠，同時帶挈其練馬師矢作芳人初次在港贏馬。

由2016年開始，香港與日本輪流勝出女皇盃，後者且是女皇盃升格國際級賽事以來，贏次數最多（六次）的海外地區。

何澤堯今趟應邀為日本團隊效力，結果打響個人策騎當地馬匹參賽頭炮，而且連同在第七場以「金鎗六十」攻下冠軍一哩賽，他成為歷來首位在港單日兩贏一級賽的華人騎師，而他同時首勝女皇盃，亦是一時佳話。

連勝冠軍一哩賽及女皇盃，何澤堯共獲獎金約256萬元，個人可謂名利雙收。

回說今場疫情下的女皇盃，港日兩軍三打四，賽事早段由主隊「馬克羅斯」領放造步速，所有日本賽駒均留住跑，立心後上攻堅。

入正直路後，「謀勇兼備」從內疉發力趨前，並與在外欄一直處於上風的「唯獨愛你」展開激鬥，後駒最終突圍而出。

反觀「謀勇兼備」在今次唯一征港騎師松山弘平胯下，跑至末段力度減弱，被另一隊友「耀滿瓶」後上奪去連贏配腳，只以第三名衝線，第四名由餘下另一日本代表「神業」後上取得。

換言之，2021年女皇盃一級賽由日本包辦四重彩，派彩1,806元，主隊不幸全軍覆沒，兼且宣告衛冕女皇盃失敗。

賽後何澤堯表示感激「唯獨愛你」整個幕後團隊給予支持，全場賽事跑來順風順水，步速亦很理想，今日對自己來說是一個難忘的日子。

是日已捧兩盃兼中三元的他謂：「感覺實在難以形容。『唯獨愛你』跑至800米處有點散漫，當時我向牠施壓，牠有良好的反應。」

「跑到末段，我不敢向後望，只管力策馬兒到終點，牠表現得很出色。」

「女皇盃是我渴望勝出的賽事，打吡及12月香港國際賽亦然。贏得女皇盃對我的意義十分重大，我會繼續努力。」

「希望將來可有機會到日本策騎出賽，那將是寶貴的經驗。」

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