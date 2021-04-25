莫雷拉對上兩個賽日策騎19駒無一獲勝，加上今戰（25日）頭八場俱負，合計已連輸27匹座騎，直至第九場的三班1600米賽事才終止頹勢，憑蔡約翰馬房「喜駿駒」打破悶局。

在較早場次接連策騎「勝得威風」、「野田重擊」、「勇闖」此類播台躉熱倒之後，莫雷拉執韁「喜駿駒」沿途拿捏發力點十分準確，終點線上及時趕上，氣走潘頓大熱座騎「飛輪閃耀」（沈集成馬房），跑出漂亮一仗，為自己重振聲威。

面對今日方嘉柏馬房寺孖，榜首練馬師蔡約翰亦憑此駒勝回一仗，目前仍領先方廐兩場頭馬。

此外，「喜」系馬匹今季氣勢如虹，「喜駿駒」馬主羅建生家族季內增至有八Win，此駒之前兩勝谷草一哩，今番是首度攻下沙田賽事。

第九場單Win及組合獨贏A1分別派62.5元及19.5元，二重彩派229元。

跑獲第三、四名馬匹依次為「智慧神駒」與「足金好球」。

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