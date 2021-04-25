第五場一級賽1200米主席短途獎：「野田重擊」呢匹日本馬上年年尾嚟港贏香港短途錦標，今次（25日）重來挑戰主席短途獎。

以上次在港贏馬姿態嚟講，相信港隊應難對付呢匹日本短途馬良駒，今場仲強配雷神策騎，相信勝利呼聲高唱入雲。

昨日（24日）開飛1.8倍，5點企住1.8倍，現時2.9倍W，1.9倍位置。

睇早飛信心相當強勁，如無意外應可再次揚威香港奪標。

「福逸」今季表現非常出色，上場挑戰二級賽，可能由於排位較外關係，表現稍為失準，只得第五名，但其實表現唔算太差。

今場更挑戰一級賽，以前仗贏一班1200米走勢嚟睇，今場絕對可以同任何一匹對手周旋。

昨日開飛6.8倍，5點落到6倍，現時4倍W，2.9倍位置。

早餐飛到位，睇飛今場幾有信心會跑得比上場好，一定要兼顧。

「當家猴王」上場跑G2差點爆冷成功，今場再次挑戰一級賽，繼續有何澤堯上陣。

昨日開飛11倍，5點企住10倍，現時4.96倍W，1.3倍位置大熱。

墊底飛幾硬淨，睇飛有信心走入前三名。

「大籐王」雖然係接近四個月冇跑，但埋門準備工夫做到足。

昨日開飛27倍，5點輕輕落到24倍，現時29倍W，5.3倍位置。

隔夜早飛獨贏稍為冷落，但位置飛幾強，今場養精蓄銳，體力比任何一匹對手佔優，隨時殺入一席冷位唔奇。

提供：1野田重擊、6福逸、10當家猴王、5大籐王

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