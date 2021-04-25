今天（25日）的冠軍賽馬日，十場賽事中共有三個馬房，除榜首雙雄蔡約翰與方嘉柏之外，華籍倉主文家良近期亦見搏殺手風順，已取得連贏三日及打叠兩期起孖佳績。

當中本季已獲兩Win的「電子群星」，稱得上是文廐季內代表作之一。

在這匹五歲馬今日獲勝之後，文家良表示：「『電子群星』今季的狀態一直保持得很靚，今戰沙田1400米路程專長。」

「賽前我對馬主表示，如果對手表現一般，此馬又交出應有成績的話，則有機會突圍而出，值得大家捧場。」

「『電子福星』馬性忠心，陣上多次有接近的走勢，至於你問我對此駒於下仗升上第二班後的睇法，我希望可有上帝保佑。」

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