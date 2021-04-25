第六場第三班1400米：「勇闖」上場初出以晨操姿態輕鬆取勝，賽後被加九分，今次（25日）升班兼增程跑，以馬匹上場走勢嚟睇，應該冇大問題。

昨日（24日）開飛1.9倍，5點企住2倍，現時1.8倍W，1.2倍位置。

早餐飛相當勁，雖然隔夜位置飛稍為冷落，但相信臨場必會大熱，睇飛係相當有信心再下一城。

「共同勝利」今場排到好位起步，相信對呢匹馬嚟講有些少着數。

昨日開飛17倍，5點企住16倍，現時15倍W，3.8倍位置。

雖然早飛係唔算多，但呢匹馬喺第三班係有得跑嘅，今場形勢有利，可以兼顧。

「金莊令」上場飛到馬到，最後以四分三馬位贏馬征服第三班。

今場繼續跑1400米，依然配上蔡明紹，負磅輕及排好位，機會晤差。

昨日開飛11倍，5點企住11倍，現時8.8倍W，2.2倍位置大熱。

墊底飛到位，隔夜位置飛相當重，今場再贏唔敢講，但入三甲機會大。

「閃得快」重跑1400米配新騎師上陣，可能會有火花擦出。

昨日開飛18倍，5點輕回上20倍，現時16倍W，3.2倍位置。

早飛當然唔算多，但以冷門嚟講，賠率相當合適，買三、四重彩一定要拖佢一票。

提供：13勇闖、4共同勝利、10金莊令、9閃得快

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