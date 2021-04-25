沙田馬場今天（25日）舉行一年一度冠軍賽馬日，三大錦標中率先上演主席短途獎（一級賽1200米）。

賽前被一致睇好的應屆香港短途錦標（一級賽1200米）「野田重擊」，是今仗唯一一匹外隊馬，此駒再度從日本遠道而來，更力邀香港首席騎師莫雷拉壓陣，務求再度揚威香江。

「野田重擊」臨場越賣越熱，最終被捧至2.2倍開跑，但這匹過江龍今次發揮不出上次的凌厲後勁，大熱倒灶而回。

由高伯新訓練的「福逸」，擺脫上仗搏失短途錦標（二級賽1200米）的陰影，在這一項季內最後的一級短途大賽中，直路在巴度胯下交出強橫後勁，直路追越沿途領放之「錶之智能」，就此晉身一級賽冠軍行列。

「福逸」單W及組合獨贏A1分別派39.5及14.5元。

近年香港短途良將凋零，「福逸」季初仍只是一匹三班馬，兩個月前仍只以短距離贏二班賽，如今可謂聲價十倍。

今仗亦是巴度首次在港揚威一級賽，今季獲發全季公司騎師牌照，亦順理成章交出好成績。

練馬師高伯新近年成績欠佳惹批評，他亦繼2016年憑「大印銀紙」（已退役）捧走董事盃後，相隔五年再度揚威一級賽，希望可以藉此轉運。

第六場二至四名依次為「錶之智能」、「顯心星」及「遨遊戰士」。

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