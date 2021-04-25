英籍練馬師高伯新於今天（25日）沙田第五場憑藉旗下短途王牌「福逸」，從練第二度勝出一級賽主席短途獎（1200米）。

而賽前備受追捧的日本代表「野田重擊」，在這項總獎金高達1,800萬港元的大賽表現卻未如預期。

「福逸」今仗首次角逐一級賽，是13匹參戰馬中出賽經驗最淺的一駒。

高伯新賽後指出：「『福逸』今日順利勝出，為港爭光，我很開心見到多了馬迷入場，氣氛更為熱鬧，很開心可以在今天贏一級賽。

「『福逸』馬主是我早期支持者，是我的忠實馬主，此馬上場的表現令人失望，但我對此馬的質素以及巴度保持信念。」

「很開心見到馬兒今場可以交回應有水準，牠將會休息，下季才會再上陣，目標是12月舉行的香港短途錦標。」

同場大熱門「野田重擊」去年12月攻下香港短途錦標（1200米一級賽），但今仗出閘普通，沿途需要莫雷拉力策，最終負於「福逸」四個馬位只得第六名。

莫雷拉說：「馬兒在600米處須受催策，但再無餘力。」

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