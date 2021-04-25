第八場一級賽2000米女皇盃：「謀勇兼備」呢匹上季日本三冠雌馬，今次（25日）賽前跑過一場2000米後上第二，表現穩定，純粹熱身。

雖然今次係呢匹馬首度出國征戰，但以馬匹質素嚟講，面對今場同場對手，絕對勝一籌。

而且係雌馬關係，今場有受讓四磅之利，相信奪標機會甚大。

昨日（24日）開飛2.2倍，5點企住2.1倍，現時有2.5倍W，1.7倍位置。

早飛越賣越勁，睇飛相當有信心，只要日本騎師發揮正常，相信應該可以順利捧盃。

「唯獨愛你」係另一匹日本參戰馬，上場遠征杜拜跑入一席第三，屬高水準表現。

今趟嚟香港挑戰女皇盃2000米，起用華將何澤堯壓陣，亦夠資格爭勝。

昨日開飛4.7倍，5點回上7.4倍，現時5.3倍W，1.6倍位置。

有墊底飛落咗，今場應該可以串番條日本連贏位。

「耀滿瓶」曾經於2019年來港贏出香港瓶2400米，雖然上季喺本土賽事表現一般，但今仗重臨香江，之前曾經有過一次征港經驗，相信再跑出高水準唔奇。

昨日開飛6.3倍，5點回上9.2倍，現時6.5倍W，2.1倍位置，有些少早飛支持，應可殺入一席位置。

「龍鼓飛揚」係今場三匹港隊馬之中，近況比較出色一駒，上場跑同程，雖然要負重磅上陣，但最後都可以輕鬆贏馬取勝。

今場再次挑戰一級賽，呢匹馬近况嚟講，絕對有機會跑入前四名。

昨日開飛14倍，5點落到7.7倍，現時6.5倍W，1.7倍位置。

早餐飛有而且位置飛係比較多，睇飛嚟講有信心入三甲嘅。

提供：6謀勇兼備、7唯獨愛你、1耀满瓶、3龍鼓飛揚

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