去年5月及7月香港國際馬匹拍賣會身價最高賽駒，分別是「巴基勇士」（650萬）及「五邑之星」（720萬）。

「五邑之星」和同主馬「和氣生財」同樣列陣周三（28日）谷中夜賽，後駒在港12戰獲一冠一亞三季兩殿，反而「五邑之星」谷戰兩度搏失跑第二，與頭馬仍緣慳一面。

此駒馬主司徒健新專撐華人練馬師，以往名下兩匹本地拍賣馬「金銀花」及「新領袖」（皆已退役），各為他帶來兩Win，其養馬運可算不俗。

由呂健威訓練的「五邑之星」，最近兩仗均在谷草1200米入Q，已站於取勝邊緣。

如今打王牌再戰谷夜四班同程，在第七場由莫雷拉重新接手，誓必拼盡求逞。

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