徐雨石近期喜歡摸黑出擊，已連續六次夜賽取得頭馬，其中五次是谷戰。

周三（28日）快活谷賽事，他派出強陣出擊，絕對有重視必要。

出賽第一場五班1650米的「愛逍遙」，本身曾於四班賽接連跑近。

今次初爭五班賽，配合馬房旺勢，說不定可藉此打開勝門。

徐雨石受訪時說：「『愛逍遙』今季曾於四班賽有接近表現，可惜本身比較均速，有時遇上形勢欠佳，便難以爭勝。」

「月初連跑兩次賽事，之後被減三分，今次得以在第五班角逐，形勢較前有利。」

「更重要的是『愛逍遙』可跟好位競跑，目前狀態不俗，期望可以交出好成績。」

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