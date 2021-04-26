呂健威今季成績非常好，剛周日（25日）在冠軍一哩賽憑「金鎗六十」及「幸福笑容」包辦馬房獨贏及連贏。

這位本地練馬師不但沙田成績超卓，而且谷草表現同樣出色，在4月份首三次谷戰都有馬贏，共取五Win。

在上述五場頭馬中，莫雷拉佔其中兩匹，包括「超好日子」及「股票傳奇」這兩匹大熱門。

周三（28日）谷草夜馬，莫雷拉將為呂廐第二場「陽明高高」及第七場「五邑之星」壓陣。

「陽明高高」上仗初配莫雷拉跑第三，這位冠軍級騎師今次不放手，可助呂廐延續谷戰勝勢。

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