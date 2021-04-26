5月份首次賽事安排在周日（5月2日）舉行，當天設有新馬賽（1000米）關係，整日合共編賽11場。

屆時將以田草B賽道跑馬，頭場定於中午12時30分開賽。

周日設有一場分級賽，為季末傳統大長途重要賽事皇太后紀念盃，這一場三級賽2400米今屆共有12駒報名，當中以告東尼馬房出馬最多，共出報三駒。

而蔡廐則遣「喜駿駒」匆匆再戰，代表馬房出爭此項G3大賽，此駒剛周日（25日）勝出二班1600米，完成季內三捷。

周日挑戰自己，首度角逐分級賽，且一下子加程800米，任務不可謂不艱辛。

禮拜日沙田賽事大彩池只三T有多寶累積，數額為436萬多元，騎師則有周俊樂及黃俊停賽期滿復出。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199