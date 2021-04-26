星期三（28日）谷草夜賽在今早（26日）排位前，有兩匹原屬正選馬退出，對賽事形勢帶來一定程度的影響。

牠們分別為第三場四班2200米「帥男」及第九場三班1000米「暖在你心」，分別隸屬高廐及呂廐。

「帥男」退出是因本身日前已申請轉換馬房，並在今晨排位前由當時第一後備「龍戰士」（蘇廐）入替配賀銘年排11檔參賽。

「龍戰士」近三戰兩勝田草2000米，這匹七歲英國自購馬大器晚成，本身長力十足，即使跑谷草未威過，今仗也具強大攻擊力。

「暖在你心」昨早（25日）曾於沙田馬場機坪踱步，今早被發現左前腿不良於行，結果於排位前退出比賽，並由當時第一後備「順意寶」（苗廐）補替配班德禮排3檔上陣。

「順意寶」季內11戰兩亞未交代，是少有加盟苗廐後仍未取勝之馬，今場必拼無疑。

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