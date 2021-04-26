公司騎師史卓豐今季成績稍低落，但仍有一定支持度，在4月11日之田草賽事，他憑「龍寶寶」及「佳運財」起孖。

周三（28日）谷草夜賽，史卓豐雖只獲五匹座騎，但他有幸運之神眷顧，各駒皆抽內檔（第4檔或以內）起步。

其中，第二場蘇保羅馬房「隨喜」試前試後，應該摸準走勢，史卓豐接手抽1檔，小心變身。

第九場希斯馬房「輗多福」大前仗初出，即由史卓豐勝出田草直路賽，其後兩戰不論谷草及回師田草，均跑出雙位數名次。

今次「輗多福」休息兩個月，賽前試谷閘勝出，並抽到2檔起步，看來有力反擊。

史卓豐周三谷戰座騎排位

場次 馬匹 檔

二 隨喜 1

四 天衣無縫 3

五 御風超影 4

七 勇眼光 3

九 輗多福 2

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