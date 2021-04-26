馬會於今午（26日）公佈有三匹賽駒轉換馬房，當中有兩駒由華籍練馬師容天鵬接收。

告東尼馬房「萬事有」、高伯新馬房「帥男」一併加盟容廐，兩駒均屬三零部隊，在港出賽從未上名。

餘下「趣怡」今季轉投方嘉柏馬房跑過15仗未勝，這一匹摩廐舊部再度拉倉，現已轉往蘇偉賢馬房。

此外，昨日（25日）在冠軍一哩賽（一級賽1600米）一度力迫廐侶「金鎗六十」的「幸福笑容」（均屬呂健威馬房），賽後傳出轉倉消息。

據報，此駒將轉由沈集成馬房訓練，資深馬主黃凱汶目前已有「幸福至上」、「幸福人民」及「幸福掌聲」養在沈廐，對廐主可謂全力支持。

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