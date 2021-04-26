香港馬圈最近旺人當道，當中騎練都有，如文家良、徐雨石、薛恩、韋達等。

其中，韋達已連勝三次賽事，走勢凌厲。

今期（28日）他以四駒出師谷夜，當中又以一對王牌馬最有實力，其馬房有望繼續報捷。

第八場「扎西德勒」累積兩捷均於季內谷中夜賽錄得，一哩及1800米各佔一半。

這次打王牌角逐季初開齋所贏的C加3欄三班一哩，初配彭國年有新鮮感，「扎西德勒」有力捲土重來。

第九場「威星神駒」回師早前影相飲恨跑第二的三班同欄1000米，當時排12檔出閘。

如今排10檔起步，改由大紅人何澤堯發揮，可望取得突破。

另一方面，何澤堯昨午（25日）憑「金鎗六十」蟬聯冠軍一哩賽桂冠，今晨（26日）他曾到呂健威馬房探望這匹最佳戰友，跟牠逗玩一番。

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