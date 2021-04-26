在周三（28日）谷草九場夜馬，將跑第六場第三班1200米的「機緣在握」在港初出賽，由新勝主席短途獎一級賽的高伯新訓練。

其馬主是「機緣」系主事者李偉然和其靚靚女兒Gina李蕙璇。

李偉然在港養馬資歷深厚，他以往所養的愛駒，大多以「機緣」命名，如「機緣之都」、「機緣無限」、「機緣再現」（均已退役）、「機緣巧合」（已被取消登記）等。

另外，李偉然也有養過一些馬，並非以「機緣」為名，如「福爾摩斯」，「砵砵車」，「燦若明霞」（均已退役）等。

過往李偉然名下有馬出賽時，乖女Gina不時陪父親入場，有時更把好運帶給父親，馬兒取勝，兩父女一起拉頭馬。

乖女Gina樣子甜美、笑容燦爛，而她常以白衣示人，亦有「白雪公主」之稱。

周三在港初次上陣的「機緣在握」是匹四歲愛爾蘭自購馬。

眾所周知，北半球馬匹善跑鬆軟場地，高伯新部署此駒在港初出在快活谷上陣，必有其原因，說不定屆時可見到李氏兩父女雙雙揚威凱旋門。

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