已重拾勝軌的方嘉柏馬房處理加盟馬，作風急進。

出賽星期三（28日）谷夜第九場三班1000米的「智醒財星」，來港初期隸屬賀賢馬房。

此駒之後轉至方廐，當時還未有出賽紀錄。

及至前仗轉廐兼在港初出即入Q，上次操好再戰一心收復前失，可惜人算不如天算，力戰下再做二奶。

莫雷拉受訪時表示：「『智醒財星』質素不俗，可惜馬兒仍很年輕，走勢稚嫩。」

「前仗在港初出，競賽途中曾犯錯，末段內閃，影響了爭勝機會。」

「雖然如此，但此駒整體表現仍算不錯，相信已從實戰經驗中有所學習。」

周三晚改跑谷草，對手相對減弱，本身亦曾試谷草大閘，部署具針對性。

在港同父系馬中，有「加州得迅」贏過谷草，「智醒財星」續配已重開勝門的雷神，有望取得突破。

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