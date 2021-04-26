近期谷夜明顯設有較多五班賽，周三（28日）又有兩場同班一哩編排，每場均有12駒正選另加一些後備馬。

季終沒有26分者一概不能留低，目前約有30駒低於此評分，甚至有馬不足10分，牠們必須爭分打贏護級戰，否則來季不能服役。

在周三兩場谷中一哩賽事中，每場都有至少一駒不足26分，包括第四場「如沐春風」（25分）、第一組「晴朗拍檔」（22分）及「向前看」（16分）。

徐廐「如沐春風」上仗留前鬥後輕勝五班谷夜1800米，姿態有餘未盡，賽後被加七分，尚欠一分才達安全線。

如今匆出雖多負上賽六磅，但負磅也不過是119磅，形勢仍好，本身過去曾於谷草C加3欄五班一哩入位，路程上有根據。

適逢徐廐已連勝六次夜馬未斷纜，被幕後安排乘勝追擊的「如沐春風」，未嘗不可再建奇功。

至於鄭廐「向前看」距離安全線長達10分，莫說未來兩個多月非勝不可，且須至少一Win另加兩、三場位置，才有較大機會達標。

此駒上季初曾以27分於同欄同程入Q，累積此程兩度上名俱跑第二，這次有出賽優先權，幕後戰意毋須懷疑。

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