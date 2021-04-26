近六場谷草最長途程2200米均有愛爾蘭馬上名，上周三（14日）更有「全才」、「鑲白旗」這對同類馬包辦連贏，賽績突出。

周三（25日）谷夜第三場四班同程，「情趣」、「樂盈盈」、「精彩飛動」、「牛精輝煌」等駒都是愛爾蘭馬，而且不乏作戰經驗豐富的年長賽駒。

其中，現年五歲、隸屬告東尼馬房的「樂盈盈」，上賽終在郭能（已停牌）胯下打開在港勝門，當時由頭帶到尾，更跑出谷草五班2200米新紀錄時間。

「樂盈盈」主人陳思樂為馬主二代，他的父親陳卓林正是內地富豪雅居樂地產集團主席。

陳卓林名下「樂滿家」一直養於鄭俊偉馬房，其妻陸倩芳即陳思樂母親，則為另一匹東廐馬「樂滿貫」的主人。

「樂盈盈」上仗負頂磅開齋，屬近兩季首匹同程133磅頭馬，周三移師第四班，負磅大幅下降，有利本身爭取連捷。

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