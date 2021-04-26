踏入4月份曾經連贏六期的名牌倉主希斯，季尾攻勢可見凌厲。

希廐雖剛在冠軍賽馬日（25日）斷纜，旗下兩匹實力馬「包裝大獎」及「齊心同行」均無功而回，但本身勝在子彈多，未來日子不愁寂寞。

以今次（28日）谷草夜賽為例，希廐有七駒列陣，牌面不弱，絕對可以馬上重拾勝軌。

今早（28日）排位朝，希斯舉動惹人注目，事緣他與副練黃志雄，除一齊現身沙田馬場會員席看台，察看周三各參賽馬試跑外，還有馬房人員設置攝錄機，拍攝各駒晨操過程，情況非常專業。

希廐今戰各駒在今晨皆悉數露面，第一場「赤馬雄風」、第三場「大有心得」、第六場「皇帝金」、第八場「摰多福」及第九場「輗多福」同被安排在泥地大圈試跑。

其餘兩匹第五場「金獅大將」及七場「勇眼光」則於內圈操練，備戰方式可謂各適其適。

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