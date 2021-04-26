冠軍賽馬日於剛周日（25日）圓滿結束，周三（28日）復有快活谷夜馬進行，捧練馬師首選徐雨石。

徐廐在最近六次夜賽均交出頭馬，當中「和氣生財」、「童話」「如沐春風」及「電訊火箭」均有不俗分頭。

今次賽事仍有不少實力馬在陣，值得關注。

機會最佳者首推第二場「電訊超班」，前仗降入四班即於谷草1200米，交出全場最快末段追得接近。

上仗更首次上名拼入亞軍，可見這匹自購馬在目前班次已有反彈條件，續爭首本路程，可望繼同系「電訊巴打」及「電訊火箭」後再於夜賽建功。

另外，第八場「童話」近三仗於谷草一哩獲兩冠一亞，這匹德國自購馬現時才大熟大勇。

雖加至72分，但比初來港插班評80分仍要低，證明仲有上升空間，憑當起之銳隨時再下一城。

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