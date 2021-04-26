大戰過後，馬會今天又按日常程序發佈現役馬最新評分。

昨天（25日）沙田賽事誕生的10匹頭馬，當中勇奪一級賽女皇盃（2000米）的「唯獨愛你」屬日本賽駒，故與今次評分公佈無關。

香港首席現役馬「金鎗六十」（呂廐）再過一關，贏埋冠軍一哩賽（一級賽1600米）累積跨季14連捷，今次評磅員一如之前此駒兩次贏馬做法，並沒有調整其評分，而讓牠維持在131分。

出爐主席短途獎（一級賽1200米）冠軍「福逸」首勝G1被加七分，最新評121分再創新高，打入本港賽駒排名十大，現時排名第10。

至於同場蝕磅跑第三的「顯心星」（方廐）則被加10分至112分。

女皇盃一役港馬遭遇滑鐵盧，應屆馬王「時時精綵」（東廐）自18年11月以來首次跑到三甲不入，今次賽後獲減一分，現為126分與「旺蝦王」（蔡廐）同屬本港次高分馬。

蔡廐短途新星「速遞奇兵」四出四捷，昨午（25日）升上第二班首戰仍輕勝兩個馬位，賽後加分再出現雙位數，被加12分，最新剛好是100分。

4.25沙田日賽各場頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

勝賢 66（＋6）

叻叻精彩 55（＋7）

無敵勇士 69（＋6）

心中有馬 75（＋5）

福逸 121（＋7）

電子群星 83（＋5）

金鎗六十 131（─）

唯獨愛你 ─

喜駿駒 91（＋7）

速遞奇兵 100（＋12）

註：「唯獨愛你」是日本馬，不在今次評分之列。

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