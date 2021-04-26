持牌騎師被馬會指控違反賽例第99（2）條或及 （6）條，最終被處分的個案，近兩年內曾發生在賴維銘、沈拿和巫顯東身上。

現已掛靴的賴維銘前年3月中策騎葉廐「贏馬神器」（已退役）跑第三，賽後被競賽小組押後研訊騎法。

結果他被裁定違反第99（2）條，而判罰停賽十個賽馬天。

來自意大利的沈拿（已離職）前年11月中策騎當時隸屬何廐的「與龍共舞」（已退役）跑第五，賽後被競賽小組押後研訊騎法。

結果他被裁定違反賽例第99（2）及 （6）條，而判處停賽12個賽馬日。

沈拿其後提出上訴獲判得直，罰則改為停賽10個賽馬日。

巫顯東去年中策騎葉廐「競技勇士」跑第六，賽後也被小組押後研訊騎法。

結果他被裁定違反賽例第99（2）及 （6）條，而判罰停賽八個賽馬天。

賽例第99（2）條列明每匹馬的騎師均須於整場賽事中採取一切合理而又可容許的 措施，確保給予其座騎十足爭勝機會，或取得最佳名次。

至於賽例第99（6）條指明董事如認為任何人士違反或參與違反本規例（指賽事規例）的任何部份，可 處罰有關人士，並可取消有關馬匹的資格或拒絕讓該駒報名或宣佈出賽。

在上述兩宗同類個案中，涉事馬匹都無被取消資格（即其實際所跑獲之名次）。

今次「美活人生」事件，波健士被一併指控違反上述兩項賽例。

究竟此駒最終會否被取消資格，目前難以估計。

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