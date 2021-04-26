公司騎師波健士在4月17日星期六沙田日賽第四場四班草地1800米，策騎沈集成馬房半冷門「美活人生」跑第二，敗給頭馬由田泰安勝出同屬半冷門的「幸運精選」（容天鵬馬房）四分三馬位。

馬會競賽小組賽後曾就波健士於過了1600米處後，在一段不短的途程上策騎「美活人生」的方式展開研訊。

當時聽取了波健士及練馬師沈集成的證供後，小組押後此宗研訊至今早（26日）於跑馬地馬場繼續舉行。

波健士當時由私人繙譯陪同到場出席研訊，初時顯得神態自若，及後則變得面容繃緊，而「美活人生」練馬師沈集成今晨亦有在研訊中作供。

最終小組指控波健士違反賽例第99（2）及 （6）條，事緣他作為「美活人生」在上述賽事的騎師，未有於整場賽事中採取一切合理而又可容許的措施，確保給予「美活人生」十足爭勝機會，或取得最佳名次。

不過，小組未有即時宣判，而是另訂日期以聽取波健士答辯後再作裁決。

波健士前年季尾以訪港騎師身份首戰香江，上季尾來港首度出任公司騎師，歷時三個月。

今季他再獲馬會發給公司騎師牌照，初時半年，其後獲續牌至季終。

這位四屆巴西冠軍騎師4月初以「君達星」爆大冷勝出短途錦標二級賽，取得在港策騎暫時最高成就。

波健士在港出賽以來，曾先後多次因不小心策騎被罰停賽，最近一次發生於3月尾，今趟則是他來港至今最嚴重犯規。

馬會今午亦對事件發出新聞公佈如下：

競賽董事小組今天繼續就騎師波健士於4月17日星期六沙田賽馬日在森麻實讓賽中策騎「美活人生」的方式進行研訊。

小組今天聽取了波健士及「美活人生」練馬師沈集成的進一步證供。

「美活人生」的馬主余慕文女士則呈交了授權書，委託沈集成代表她出席今日的研訊。

波健士被指控違反香港賽馬會賽事規例第99（2）及（6）條，事緣他作為「美活人生」在上述賽事中的騎師，未有於整場賽事中採取一切合理而又可容許的措施，確保給予「美活人生」十足爭勝機會，或取得最佳名次。

小組對波健士的指控詳情如下：

（1）在起步後至千六米處佔取前列位置後，他於1600米處至1200米處並無作出任何努力以保持居於較接近領放馬「幸運精選」的位置，而當時他實可在合理而又可容許的情況下這樣做，因為：

· 是賽1600米處至1200米處的整體段速為23.15秒，較自2019年9月以來在沙田舉行的1800米第四班賽事中該分段的標準時間慢約1.0秒。

· 「美活人生」於1600米處至1200米處的段速為23.95秒，較自2019年9月以來在沙田舉行的1800米第四班賽事中該段的標準時間慢約1.8秒。

· 「美活人生」於1200米處落後「幸運精選」約七又四分一個馬位，而考慮到賽事步速，此差距應可收窄。

· 考慮到1600米處至1200米處的賽事步速，他並無作出努力將「美活人生」置於較接近「幸運精選」的位置，導致「美活人生」不必要地被該駒拋離。

（2）他於1200米處至800米處並無作出任何努力將「美活人生」推進至較接近「幸運精選」的位置，而當時他實可在合理而又可容許的情況下這樣做，因為：

· 是賽1200米處至800米處的整體分段時間為25.30秒，較自2019年9月以來在沙田舉行的1800米第四班賽事該段的標準時間慢約1.5秒。

· 「美活人生」於1200米處至800米處的分段時間為25.14秒，較自2019年9月以來在沙田舉行的1800米第四班賽事該段的標準時間慢約1.3秒。

· 「美活人生」於800米處落後「幸運精選」約六又四分一馬位，而考慮到賽事步速，此差距應可收窄。

· 考慮到1200米處至800米處的賽事步速，他未有盡力讓「美活人生」置於較接近「幸運精選」的位置，導致「美活人生」繼續不必要地被「幸運精選」拋離。

（3）於800米處直至接近550米處時，他未有作出任何合理的努力推進以追近是賽領放馬「幸運精選」，而考慮到賽事於800米處前的慢步速、賽事於相關時間的步速，以及「美活人生」與「幸運精選」之間約三個馬位的距離應可收窄，當時他實可在合理而又可容許的情況下這樣做。

（4）以他在1600米處直至接近550米處策騎「美活人生」的方式，他未有採取一切合理而又可容許的措施，確保給予「美活人生」十足機會爭勝，或取得最佳名次。

小組立即將研訊押後至另訂日期及時間繼續進行，以便波健士回應是否承認指控。

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