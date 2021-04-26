日本的新冠肺炎疫情持續嚴峻，東京都持續有新增個案，大阪府亦連續多天新增過千人確診，兵庫縣受感染人數亦連日創新高。

中央政府日前向東京、京都、大阪及兵庫共四個都府縣，再次頒佈緊急事態宣言（已是第三次），並已生效，提供酒類飲品的餐飲場所、卡拉OK處所都要停業。

當中，餐飲業除不得供應酒類飲品外，還要縮短營業時間至晚上8時。

在這情況下，職業棒球、足球、賽馬等運動都要恢復閉門作賽，全國各地投注站亦已關閉，以減低轉播風險。

日本一千堅尼即櫻花賞在4月11日完成，二千堅尼即皐月賞亦於4月18日上演過。

剛周日（25日）沒有一 級賽跑，春季天皇賞將在星期日（5月2日）舉行。

接着還有NHK一哩賽、維多利亞一哩賽、日本橡樹大賽、日本打吡、 安田紀念賽合共六項一級賽，將於之後連續六個星期日分別上演。

撰文：甘粕代三

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