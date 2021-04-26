馬圈新晉夜賽之王非徐雨石莫屬，他星期三（28日）在谷中進軍夜馬七連勝，單是麾下兩匹新勝馬第八場「童話」及第四場「如沐春風」，已可幫忙達標。

於從化馬場有設廐的徐雨石，季內已獲22Win，超越續牌最低要求。

然而出名鬥志旺盛的他，不僅沒有放軟手腳，而且越戰越勇，否則也不可能創造上述賽績。

回說「童話」這匹近期最強灰馬之一，大前仗起一連三戰於谷夜三班一哩勝出或入Q，年屆七歲的牠可謂大器晚成。

「童話」近兩場分別在A及C加3跑道建功，如今乘勇再戰谷夜C加3欄三班一哩，負127磅不算吃虧，有權取得三連捷。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199