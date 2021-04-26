4月份跑過三次夜馬，希斯與徐雨石睇齊，同樣次次有馬贏未斷纜。

希廐星期三（28日）以七駒出師新一輪谷草夜賽，當中包含一對同系馬「摯多福」及「輗多福」。

其中，列陣第八場三班一哩的「摯多福」有出賽優先權，打王牌的「輗多福」則跑第九場三班1000米，騎師分別是薛恩及史卓豐。

觀乎希斯季內暫時頭馬成績，「成才」、「人和家興」、「佳運財」、「包裝太保」、「無心睡眠」、「友盈有款」等駒分別已三捷或兩捷。

相反有兩駒支持希廐的「多福」系，只憑「輗多福」贏過一場，賽績明顯不及上述各駒。

站在希斯角度，自己當然有責任加把勁為馬主爭取更大利益。

為此他日前安排「輗多福」試1000米谷閘，結果此駒於史卓豐胯下一放到底，由頭到尾都是最快一駒，佳態表露無遺。

希斯決心讓「輗多福」以最佳準備出戰今次谷草1000米，周三晚必然全力出擊求勝。

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