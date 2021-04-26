呂健威剛周日（25日）憑「金鎗六十」勝出冠軍一哩賽，為這匹準馬王締造17捷驕人成績。

雖然何澤堯賽後表示希望「金鎗六十」提早唞暑，不過呂健威表示會視乎馬匹賽後的狀況，來決定是否挑戰遮打盃，向三冠馬王之路進軍。

周三（28日）谷草夜賽，呂健威陣容依然強勁。

其中，第七場四班1200米「五邑之星」近況不弱，有望為呂廐增添勝仗。

呂健威受訪時說：「『五邑之星』上仗排外檔（10檔）起步，被迫留到較後位置競跑，因此出現搶口情況，最終仍能追回一席第二，表現不差。」

「這匹質新馬不斷進步，連仗表現出一定能力，目前健康及狀態均良好。」

今早（26日）排位後，「五邑之星」抽到11檔起步，雷神如想贏馬，非要花點心機不可。

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