馬主陣營「爆發」系話事人談立德，早前將名下三駒「活力爆發」、「威力爆發」及「勁力爆發」由賀廐，分別改投方嘉柏、高伯新及告東尼馬房。

其中，「活力爆發」在3月10日作轉投方廐後首戰，結果跑獲亞軍，取得服役以來暫時最佳名次，本身上周三（21日）再出亦跑第四。

「威力爆發」上仗轉投高伯新馬房後初次出賽，由何澤堯策騎排1檔角逐五班谷草1650米即入Q，表現較前改善。

今次（28日）「威力爆發」於頭場再戰谷草五班一哩，打王牌鎖定目標，有望拼出頭來。

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