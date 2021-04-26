香港國際馬匹拍賣會出品整體質素備受質疑，尤以近年情況為甚，不少高價馬均未能交出令人滿意的成績，令馬主蝕本離場。

近三年拍賣會最高身價賽駒，分別是「電路一號」（2018年、1,100萬）、「達道之星」（2019年、700萬）（已退役）、「天天精彩」（2019年、700萬），以及「五邑之星」（2020年、720萬）。

當中，除「天天精彩」在第四班取得三捷以外，其餘三駒皆是未勝馬，「達道之星」更以未出賽馬身份出局，四駒馬主均須蝕本。

周三（28日）舉行九場谷草夜馬，第七場「五邑之星」續戰四班1200米，屆時將回配莫雷拉上陣。

雷神今季暫夥拍近三年最貴拍賣馬，共上陣四次。

其中，「天天精彩」及「五邑之星」同樣由他一戰入Q，至於他兩策「電路一號」均不上名。

不過，「五邑之星」上仗排10檔形勢不利，沿途走外疊仍能交出凌厲後勁跑獲亞軍，表現續有進步。

「五邑之星」今戰打王牌再攻谷夜，回配雷神戰意十足，他可望繼於2017年9月3日勝出「家品皇者」（已取消登記）後，再次替年度最高價拍賣馬建功。

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