馬會今午（26日）公佈有三駒被取消登記或退役，包括今晨在操練期間被拉停的「喜進龍」（蘇偉賢馬房）。

這匹出自2019年香港國際馬匹拍賣會的五歲馬，今早不幸操跛左前腳，被送往馬醫院救治，下午隨即被公佈已取消登記。

「喜進龍」跑過14次獲一亞一季不勝，獲獎金35萬左右，跟其拍賣價450萬有很大距離。

同日宣佈退役馬有兩匹，分別為八歲「陽明秋秋」（呂健威馬房）及六歲「神亮金剛」（葉楚航馬房）。

「陽明秋秋」服役五季取得兩冠六亞四季，累積獎金逾287萬。

「神亮金剛」14戰四冠一季，所獲獎金亦有287萬左右。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199