姚本輝一向對新騎師十分支持，上季的賀銘年就是成功例子。

英國年輕好手班德禮初來報到，已取得好成績，姚本輝當然樂於起用，今期（28日）谷夜就安排第八場「芙蓉莊」由此子發揮。

今晨（26日）班德禮為這匹姚廐馬作最後試跑，事前姚本輝親自搵班德禮面談，交帶此駒特性和操練指示。

之後練者睇住騎師上馬，護送至隧道口，然後自己才急急腳行去烽火台，觀看「芙蓉莊」操練情況。

「芙蓉莊」今課操練過程順利，姚本輝睇完當然行去機坪接馬，可見其關切之情，且看兩人首次合作能否擦出火花。

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