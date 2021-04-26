原任公司騎師郭能4月初面見馬會牌照委員會，被審視騎師牌照資格後，隨即被馬會即時起停牌至今季結束為止。

由於相關罰則全球性生效，故郭能季內都不能在任何地方策騎出賽，直到7月中香港煞科為止。

郭能被判罰後不久向馬會提出擬上訴的通知，最終他正式對相關罰則提出上訴。

而馬會今午（26日）亦公佈，賽事秘書處經理郭前承馬會董事局命發出通告，指董事局定於周四（29日）下午3時，在馬會總部大樓董事局會議室聆訊騎師郭能的上訴。

郭能因違反賽事規例第14（2）條，於4月7日被牌照委員會判罰。

郭能其後就此項處罰的嚴厲程度提出上訴。

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