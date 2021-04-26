本地練馬師鄭俊偉今季暫時只贏得五Win，馬房兵力不彰，要在餘下馬季贏夠數達標，恐怕有一定難度。

逆境波雖然難打，但鄭廐幸獲一班忠實馬主支持，「友福」系馬主蘇永強肯定是其中一位。

蘇永強支持鄭俊偉多年，以往兩人合作「仁仁友福」及「逸逸友福」（均已退役）分別交出四捷及五捷，兩人感情要好。

蘇永強目前養有兩駒，分別是「齊齊友福」和「友盈友福」，前駒將跑周三（28日）谷戰第二場四班1200米賽事。

「齊齊友福」馬主蘇永強曾表示，已認識鄭俊偉多年，彼此是好朋友，名下馬一直都由鄭廐訓練。

「齊齊友福」今季五戰均在沙田上陣，曾在沙田1200米贏馬，近三戰俱未能重開勝門。

今次轉戰對手實力弱一截的快活谷，有力為鄭廐爭取寶貴的頭馬。

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