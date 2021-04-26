周三（28日）是4月份最後一次跑馬，當晚在跑馬地馬場設有九場賽事，採用全場最窄的C加3跑道。

首先要關注1650米，因為星期三晚將舉行四場同程賽事。

回顧近三季的統計數字，谷草C加3跑道進行過65場1650米賽事，有15次由大熱門勝出，比率為23%。

而頭場「赤馬雄風」及第四場「總統之星」，都有可能成為大熱門，是否大力捧場，就要想清楚了。

另外，1200米亦是主流路程，近三季谷草C加3進行過78場1200米賽事，大熱門曾勝31場，比率高達四成，至於前四名更超過80%。

這個數字遠比1650米為佳，而軸心場次第六場為三班1200米，估計大熱門可能是「加州凱歌」，相信可再次交出好成績。

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