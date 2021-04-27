馬會早前已獲政府批准，由2021年起將越洋轉播賽日數目由23日增加14日至合共37日，並可在暑期越洋轉播賽事。

周二（27日）馬會公佈，十四個新增越洋轉播賽名單，其中5月9日將轉播日本東京競馬場舉行之NHK一哩賽馬日。

至於英國著名之識價盃賽馬日，將於8月7日在雅士谷馬場上演，馬會將首次轉播這場賽事來港受注。

馬會新增越洋轉播賽名單

日期 越洋轉播賽事日 國家

5月9日 NHK一哩賽日 日本

7月3日 日蝕大賽日 英國

7月24日 英皇錦標賽馬日 英國

7月27日 古活盃賽馬日 英國

7月28日 薩塞克斯錦標賽馬日 英國

7月29日 蘭秀錦標賽馬日 英國

7月31日 冠軍盃賽馬日 南非

8月7日 識價盃賽馬日 英國

8月8日 紀爾斯大賽日 法國

8月15日 傑克莫華大賽日 法國

8月18日 國際錦標賽馬日 英國

8月19日 約克郡橡樹大賽日 英國

8月20日 楠索普錦標賽馬日 英國

8月22日 尚羅萬尼錦標賽馬日 法國

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