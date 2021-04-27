周三（28日）晚快活谷賽事，羅廐出六駒，當中不乏餐士馬。

角逐第六場三班1200米的「三生好運」，近兩戰均受制於外檔，今場排四檔形勢理想，練馬師羅富全認為馬兒今仗機會樂觀。

羅富全今晨（27日）接受訪問時說： 「『三生好運』今仗爭谷草1200米路程首本，前仗跑同程大敗，只因沿途三疊望空耗力太多，令馬兒末段無以為繼，形勢不利。」

「我部署『三生好運』上場跑沙田1000米，原本以為步速偏快，有利發揮。」

「可惜唔好彩遇到很強的對手，結果負於頭馬『知道再勝』得第四名，表現已算不錯。」

「『三生好運』今仗抽四檔有利，只要陣上搵到遮檔，應該跑出水準。」

「早前馬兒在從化試閘走勢良好，其狀態令我滿意，我對牠今戰有一定信心。」

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