周三（28日）谷戰有一對評分踩界之馬，兩個班次也可報名，分別是第一場「老表醒」和第七場「多姿多財」。

兩駒俱選擇捨難取易落班跑，往績顯示是明智之舉，值得睇好。

第一場五班1650米葉廐「老表醒」，十一戰四班賽全負，但在五班一戰即輕勝。

現評四十分立即選擇落番五班跑，強配莫雷拉操刀，有力先拔頭籌。

第七場四班1200米羅廐「多姿多財」，過往獲兩冠一亞皆在四班同程取得，自升上三班後五戰全負。

現評六十分選擇落番四班跑，改配潘明輝抽一檔，可由蟲變龍。

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